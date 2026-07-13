ВС РФ нанесли поражение объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ

Москва13 июл Вести.Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым украинской армией. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

По информации ведомства, удары нанесены в том числе оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками и артиллерией.

Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ говорится в сообщении

Кроме того, как отмечается, российские войска поразили места хранения и цеха сборки дронов дальнего действия, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

По данным МО РФ, за сутки потери Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции составили около 1415 военнослужащих.

Также в Минобороны заявили, что средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 12 управляемых авиационных бомб и 926 БПЛА самолетного типа ВСУ.