Минобороны: ВС РФ нанесли удары по объектам ТЭК и складам боеприпасов ВСУ

Москва20 мая Вести.Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, российская армия поразила склады боеприпасов и цехи противника.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена зенитная самоходная установка "Gepard" производства ФРГ добавили в ведомстве

В министерстве также рассказали, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли почти одну тысячу боевиков на всех участках спецоперации.