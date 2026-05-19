Москва19 мая Вести.Российские военные нанесли поражение объектам энергетической и портовой инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что ВС России также поразили склады боеприпасов, цехи сборки беспилотников и места дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

При этом общие потери ВСУ за прошедшие сутки составили более 1175 боевиков.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области.