Москва19 маяВести.Российские военные нанесли поражение объектам энергетической и портовой инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что ВС России также поразили склады боеприпасов, цехи сборки беспилотников и места дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.
При этом общие потери ВСУ за прошедшие сутки составили более 1175 боевиков.
Ранее в МО РФ сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области.