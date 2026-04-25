ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК и портовой инфраструктуры ВСУ Минобороны: поражены объекты ОПК, ТЭК и портовая инфраструктура ВСУ

Москва25 апр Вести.Вооруженные силы РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетике и портовой инфраструктуре, используемых в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен с применением высокоточного оружия, а также БПЛА.

Атаке подверглись объекты ОПК Украины и пункты размещения украинских боевиков, а также наемников в 148 районах.

При этом совокупные потери ВСУ в зоне СВО за прошедшие сутки составили более 1100 человек.

В Минобороны ранее сообщили об освобождении село Бочково в Харьковской области.