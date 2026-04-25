ВС РФ освободили Бочково в Харьковской области Группировка "Север" освободила Бочково в Харьковской области

Москва25 апр Вести.Группировка российских войск "Север" освободила село Бочково в Харьковской области, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Сообщается, что российские штурмовики 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса успешно вытеснили из населенного пункта 159‑ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бочково использовалось украинскими войсками как форпост на северном берегу реки Волчья. Через него противник планировал наносить удары по тылам Вооруженных сил России.

Ранее российское Минобороны сообщило, что ВС РФ освободили Гришино в ДНР и Ветеринарное в Харьковской области.