Москва25 апрВести.Освобожденный населенный пункт Бочково в Харьковской области был форпостом, откуда ВСУ собирались наносить удары по российским подразделениям. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что поселок был освобожден бойцами 126-го мотострелкового полка российской группировки "Север".
Населенный пункт был форпостом противника, откуда враг намеревался наносить огневые удары по подразделениям наших войскговорится в заявлении Минобороны
Населенный пункт был взят при активной поддержке артиллерии и беспрерывной разведки беспилотниками, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" уничтожила термобарическими снарядами подземный укрепленный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.