МО: освобожденное Бочково было форпостом ВСУ для атаки по российскими силам

Освобожденное ВС РФ Бочково в Харьковской области было форпостом ВСУ МО: освобожденное Бочково было форпостом ВСУ для атаки по российскими силам

Москва25 апр Вести.Освобожденный населенный пункт Бочково в Харьковской области был форпостом, откуда ВСУ собирались наносить удары по российским подразделениям. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что поселок был освобожден бойцами 126-го мотострелкового полка российской группировки "Север".

Населенный пункт был форпостом противника, откуда враг намеревался наносить огневые удары по подразделениям наших войск говорится в заявлении Минобороны

Населенный пункт был взят при активной поддержке артиллерии и беспрерывной разведки беспилотниками, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" уничтожила термобарическими снарядами подземный укрепленный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.