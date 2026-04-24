Москва24 апрВести.Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" уничтожила термобарическими снарядами подземный укрепленный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщает Минобороны.
Расчет ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Восток" уничтожил подземный укрепленный комплекс ВСУ в Запорожской области. В результате залпа и объемных взрывов термобарических снарядов сеть бетонных укреплений, подземные коммуникации, командные пункты и находившаяся в них живая сила противника уничтоженыотмечает Минобороны
Российские разведывательные дроны обнаружили большой укрепленный подземный комплекс ВСУ в Запорожской области. Координаты цели переданы расчету ТОС-1А "Солнцепек", который полностью уничтожил этот комплекс, заключает Минобороны.