МО РФ: сеть украинских "кротовых нор" уничтожена в Запорожской области

Москва30 мая Вести.Российские штурмовики уничтожили сеть подземных укреплений украинских военных в Запорожской области, говорится в сообщении российского военного ведомства.

ВСУ использовали на ореховском направлении "кротовую тактику", создав разветвленную сеть подземных тоннелей, с помощью которых они могли внезапно появляться в тылу наступающих российских воск. Активность солдат ВСУ в лесопосадках была выявлена разведчиками ВС РФ.

Штурмовые группы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск "Днепр" вскрыли и уничтожили разветвленную систему подземных укреплений противника указывается в сообщении

Из укреплений украинских силовиков "выкуривали" термобарическими боеприпасами, которые были скрыто установлены в вентиляционные отверстия и подземные лазы, уточняет российское военное ведомство.

Характер выброса грунта после мощной серии подрывов показал, что внутренние галереи "кротовых нор" обрушились, а боекомплект там сдетонировал, добавляется в сообщении.