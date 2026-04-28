Командир РСЗО об уничтожении укреплений ВСУ под Новоселовкой: накрыли разом

Командир РСЗО привел подробности уничтожения укреплений ВСУ под Новоселовкой Командир РСЗО об уничтожении укреплений ВСУ под Новоселовкой: накрыли разом

Москва28 апр Вести.Российские артиллеристы точным ударом РСЗО "Град" уничтожили укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосах у Новоселовки в Запорожской области. Об этом рассказал ИС "Вести" командир с позывным Турист.

Уничтожение укреплений позволило создать условия для перехода населенного пункта под контроль российских войск. Контроль над этой территорией расширил тыловые возможности подразделений на запорожском направлении.

Брали большой населённый пункт со множеством укрепрайонов. Было интересно: все стреляли разом, в одно время, накрывали разом. На следующий день наши ребята заняли этот населённый пункт уточнил Турист

ВСУ отошли из лесополосы под Новоселовкой на юг, заявил механик-водитель с позывным Нема.