Москва28 апрВести.Российские артиллеристы точным ударом РСЗО "Град" уничтожили укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесополосах у Новоселовки в Запорожской области. Об этом рассказал ИС "Вести" командир с позывным Турист.
Уничтожение укреплений позволило создать условия для перехода населенного пункта под контроль российских войск. Контроль над этой территорией расширил тыловые возможности подразделений на запорожском направлении.
Брали большой населённый пункт со множеством укрепрайонов. Было интересно: все стреляли разом, в одно время, накрывали разом. На следующий день наши ребята заняли этот населённый пунктуточнил Турист
ВСУ отошли из лесополосы под Новоселовкой на юг, заявил механик-водитель с позывным Нема.