Москва28 апрВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) отошли из лесополосы у населенного пункта Новоселовка в Запорожской области. Об этом рассказал ИС "Вести" механик-водитель с позывным Нема.
Как только пехота ВСУ выходит из лесополосы, российские артиллеристы открывают по ним огонь, отметил Нема.
[ВСУ] с лесополок уже пошли на юг. Огонь согласуется минуты две-три. Через сорок секунд .. отстреливаемся и обратноуточнил Нема
Между тем российские артиллеристы точным ударом РСЗО "Град" уничтожили укрепления ВСУ в лесополосах у Новоселовки.