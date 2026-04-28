Механик-водитель о провале ВСУ: отошли от Новоселовки на юг

Механик-водитель: боевики ВСУ покинули лесополосу у Новоселовки Механик-водитель о провале ВСУ: отошли от Новоселовки на юг

Москва28 апр Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) отошли из лесополосы у населенного пункта Новоселовка в Запорожской области. Об этом рассказал ИС "Вести" механик-водитель с позывным Нема.

Как только пехота ВСУ выходит из лесополосы, российские артиллеристы открывают по ним огонь, отметил Нема.

[ВСУ] с лесополок уже пошли на юг. Огонь согласуется минуты две-три. Через сорок секунд .. отстреливаемся и обратно уточнил Нема

Между тем российские артиллеристы точным ударом РСЗО "Град" уничтожили укрепления ВСУ в лесополосах у Новоселовки.