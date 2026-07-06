Боевики ВСУ в боях за Лесное наносили удары по своим опорным пунктам

ВСУ наносили удары по своим опорным пунктам в Запорожской области Боевики ВСУ в боях за Лесное наносили удары по своим опорным пунктам

Москва6 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) в боях за Лесное в Запорожской области наносили массированные удары по собственным опорным пунктам. Об этом рассказал военнослужащий группировки войск "Восток" с позывным Агат.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что ВСУ не считались с украинскими боевиками, которые остались в опорных пунктах.

Когда мы очередной раз брали опорный пункт, мы его почти взяли, но по нему работало все. Артиллерия, минометы, танки, "Грады". Мы успели отойти ... Они просто равняли свой же опорный пункт с землей сообщил боец

В Минобороны РФ 30 июня заявили, что российские войска освободили населенные пункты Ровное и Лесное.

В военном ведомстве отметили, что занятие Лесного создает условия для дальнейшего продвижения в районе Даниловки и в юго-западном направлении Запорожской области.