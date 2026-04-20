Москва20 апр Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать на запорожском участке фронта, но несут большие потери у населенного пункта Верхняя Терса, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.

Все попытки противника контратаковать на запорожском участке оказываются тщетными. Более того, украинские войска несут большие потери. Точкой, где противник потерял больше всего сил за последнее время, является населенный пункт Верхняя Терса приводит ТАСС слова Марочко

ВСУ безуспешно контратакуют со стороны бывшего Каховского водохранилища и пытаются выбить российские подразделения из Степногорска в Запорожской области. Украинские боевики контратакуют также у Малой Токмачки и Терноватого, заключил Марочко.