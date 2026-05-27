Москва27 маяВести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются стабилизировать фронт у Запселья и Рясного в Сумской области, однако не могут это сделать даже с помощью националистических подразделений, заявил военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС.
Российские бойцы наступают широким фронтом на участке у Запселья и Рясного.
Даже невзирая на то, что сюда направлены так называемые элитные националистические подразделения, стабилизировать украинскому командованию обстановку на данном участке не удаетсяприводит ТАСС слова Марочко
В Минобороны накануне сообщили, что российские бойцы освободили Запселье и Рясное.
Военный эксперт Евгений Михайлов рассказал, что освобождение этих населенных пунктов ограничивает попытки ВСУ обстреливать российское приграничье.