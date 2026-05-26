Военный эксперт объяснил важность освобождения села Рясного под Сумами Эксперт Михайлов: освобождение Рясного и Запселья сократит удары по приграничью

Москва26 мая Вести.Контроль российских войск над селами Рясное и Запселье в Сумской области ограничивает попытки ВСУ обстреливать российское приграничье. Об этом сообщил ИС "Вести" военный эксперт Евгений Михайлов.

Он обратил внимание, что освобождение этих населенных пунктов говорит о продолжении расширения буферной зоны в Сумской и Харьковской областях.

Освобождение этих сел дает меньше возможности врагу обстреливать российское приграничье, в частности, Курскую и Белгородскую области подчеркнул Михайлов

Эксперт также оценил изменившуюся тактику уничтожения врага: раньше наблюдались только удары фугасными авиационными бомбами ФАБ-3000, затем заходила разведка, а после — штурмовики. Сейчас, по его словам, российские военные не отходят от четкого плана.

Сначала — ФАБы, потом разведчики выясняют огневые точки. Дальше заходят штурмовики мотоподразделений и совместно с группами БПЛА выдавливают врага из зданий, блиндажей и подвалов. Дальше работает артиллерийская и контрбатарейная подготовка. Артиллерия уничтожает пункты управления БПЛА, пункты связи и, естественно, пункты, где скапливается живая сила врага. Все это делается поэтапно, спланированно и без хаоса, что позволяет достаточно быстро приводить в чувство врага и освобождать населенные пункты резюмировал он

Контроль над двумя населенными пунктами установили подразделения группировки войск "Север".