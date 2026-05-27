С начала годы освобождены более 100 населенных пунктов в зоне СВО

Москва27 мая Вести.Вооруженные силы (ВС) России с начала 2026 года освободили в зоне специальной военной операции (СВО) более 100 населенных пунктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Российская армия установила 26 мая контроль над населенными пунктами Запселье и Рясное в Сумской области​​​, которые стали 100-м и 101-м освобожденными населенными пунктами с начала 2026 года.

Всего с 1 января по 26 мая под контроль российских войск перешел 101 населенный пункт, в том числе 29 пунктов - в Донецкой Народной Республике (ДНР), 26 - в Харьковской области, 24 - в Запорожской области, 19 - в Сумской области, три - в Днепропетровской области.