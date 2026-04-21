Герасимов: с начала 2026 года ВС РФ освободили 80 населенных пунктов в зоне СВО

Москва21 апр Вести.С начала 2026 года Вооруженные силы России освободили 80 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе проверки Южной группировки российских войск.

По его словам, в течение марта-апреля российская армия установила контроль над 34 населенными пунктами в зоне СВО и около 700 кв. км территории.

Всего с начала этого года под наш контроль перешло 80 населенных пунктов и более 1700 кв. км территории сказал Герасимов

Глава Генштаба также рассказал, что российские войска полностью завершили освобождение Луганской Народной Республики.