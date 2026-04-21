ЛНР находится под полным контролем ВС РФ, заявил Герасимов

Москва21 апр Вести.Российские войска установили контроль над всей территорией Луганской Народной Республики и ведут наступление на всех направлениях, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Герасимов выступил на пункте управления общевойскового объединения "Южной" группировки войск Вооруженных сил России.

Полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики сказал Герасимов, слова которого приводит Министерство обороны России

Глава Генштаба подчеркнул, что в настоящий момент наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки ведется на всех направлениях в зоне специальной военной операции.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что истребитель Воздушно-космических сил России Су-35С атаковал ракетой боевой самолет украинских войск в небе над ЛНР.