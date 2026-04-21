Лебедев: воздушный бой самолетов России и Украины произошел в небе над ЛНР

Москва21 апр Вести.Истребитель Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-35С атаковал ракетой боевой самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Луганской Народной Республикой (ЛНР), заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

Самолет ВСУ выполнил маневр уклонения и ушел на запад, даже не открыв огня, отметил Лебедев.

По наблюдениям с земли, подрыв ракеты произошел в непосредственной близости, после чего у самолета отмечался дымовой след, что может указывать на частичное повреждение уточнил Лебедев

К бою подключился второй украинский самолет, он выпустил ракету и скрылся.

Подпольщик рассказал, что российский истребитель подбил украинский самолет над Сумской областью.