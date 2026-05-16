Москва16 мая Вести.Украинские источники жалуются на работу неуловимого истребителя пятого поколения Су-57 ВКС России, который уже пятую неделю подряд наносит удары по тылам ВСУ. Об этом сообщает канал "Военная хроника" в мессенджере MAX.

Схема его работы на протяжении этого времени неизменна: машина выполняет пуски крылатых ракет ... и мгновенно уходит из зоны обнаружения, после чего в ближнем тылу ВСУ (в Сумской, Черниговской и Полтавской областях) взлетают на воздух логистические узлы говорится в материале

По предварительным оценкам с той стороны, которые приводятся в материале, неуловимый борт нанес уже не менее 30 результативных ударов. Его основными целями были железнодорожные узлы, сортировочные станции и склады, через которые Киеву поступает западная помощь.

Действует ли это один конкретный "борт-призрак" или ВКС РФ развернули в данном секторе полноценное звено обновленных Су-57 украинская сторона не уточняет заключается в сообщении

Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщил, что российский Су-57 сбил переданный ВСУ шведский самолет-разведчик Saab 340.