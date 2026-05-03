ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры ВСУ Минобороны: ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры ВСУ

Москва3 мая Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) за прошедшие сутки нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

В результате поражение получили объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов, места хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая средства противовоздушной обороны уничтожили 334 украинских беспилотника над регионами России.