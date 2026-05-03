Москва3 маяВести.Вооруженные силы России (ВС РФ) за прошедшие сутки нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России.
В военном ведомстве уточнили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
В результате поражение получили объекты транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов, места хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
Ранее сообщалось, что в ночь на 3 мая средства противовоздушной обороны уничтожили 334 украинских беспилотника над регионами России.