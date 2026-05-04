Москва4 мая Вести.Российские силы в течение суток поразили объекты транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинских вооруженных сил, говорится в ежедневной сводке МО РФ.

Кроме того, как информировали в ведомстве, были поражены склады боеприпасов ВСУ, места хранения и подготовки к запуску БПЛА, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 142 районах.

Ранее в Минобороны сообщали, что в течение ночи российская ПВО уничтожила 117 украинских беспилотников над регионами страны, включая Московский регион.