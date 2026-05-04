Москва4 маяВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили за ночь 117 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что система ПВО отработала в период с 20.00 мск 3 мая до 7.00 мск 4 мая. В оборонном ведомстве указали, что беспилотники противника были самолетного типа.
Вражеские дроны удалось перехватить над Астраханской, Белгородской, Воронежской и Волгоградской областями. Также БПЛА сбили над территориями Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской областей. Кроме того, беспилотники уничтожили над Саратовской, Смоленской, Ульяновской областями и Московским регионом.
Ночью в МО РФ сообщили, что средства ПВО отразили атаку двух дронов противника, направлявшихся в столицу. На месте падения обломков БПЛА отработали специалисты.