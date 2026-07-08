МО: силы ПВО за 12 часов сбили 111 дронов ВСУ над регионами РФ и двумя морями

ПВО за 12 часов сбила 111 дронов ВСУ над регионами РФ и акваториями двух морей МО: силы ПВО за 12 часов сбили 111 дронов ВСУ над регионами РФ и двумя морями

Москва8 июл Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей 111 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские беспилотники были нейтрализованы 8 июля в период с 08.00 до 20.00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Башкортостана, Татарстана, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО за 12 часов вторника, 7 июля, перехватили и уничтожили над российскими регионами 190 украинских дронов.