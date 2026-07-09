Средства ПВО за 12 часов сбили 152 беспилотника ВСУ над регионами России МО: силы ПВО за 12 часов сбили 152 украинских дрона над регионами РФ

Москва9 июл Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили над российскими регионами, а также над акваторией Азовского моря 152 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские БПЛА были нейтрализованы 9 июля в период с 08.00 до 20.00 мск.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тверской, Курской, Орловской и Тульской областей, над Московским регионом, Крымом, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО за 12 часов среды, 8 июля, перехватили и уничтожили над российскими регионами 111 украинских беспилотников.