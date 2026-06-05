Москва5 июн Вести.Силы противовоздушной обороны РФ ликвидировали 135 беспилотников Вооруженных сил Украины за шесть часов. Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что БПЛА были сбиты в период с 08.00 до 14.00 мск. По информации министерства беспилотники поражены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее также сообщалось, что за прошедшую ночь силы ПВО ликвидировали 123 украинских дрона над российскими регионами. В частности, ПВО пресекла атаку 78 БПЛА на Белгородскую область, сообщал губернатор региона Александр Шуваев.