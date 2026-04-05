Средства ПВО за шесть часов сбили 58 украинских БПЛА над регионами РФ

Москва5 апр Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в воскресенье, 5 апреля, за шесть часов нейтрализовали 58 украинских беспилотников в небе над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Дроны ВСУ были уничтожены с 14.00 до 20.00 по московскому времени, уточнили в ведомстве. Там также отметили, что все перехваченные украинские беспилотники были самолетного типа.

Украинские БПЛА были сбиты в небе над Белгородской, Брянской и Курской областями. Также дроны ВСУ нейтрализовали над Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, как добавили в Минобороны РФ, средства ПВО сбили украинские беспилотники над акваториями Азовского и Черного морей.

До этого в российском военном ведомстве сообщали, что 5 апреля в период с 08​​​.00 до 14.00 средства ПВО перехватили и уничтожили 77 украинских дронов.