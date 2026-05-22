ПВО России за шесть часов уничтожила 65 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО уничтожили 65 украинских БПЛА над территорией России

Москва22 мая Вести.Средства противовоздушной обороны уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 14.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, а также над Московским регионом.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение недели противовоздушная оборона ликвидировала 4184 беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ).