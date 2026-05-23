ПВО за пять часов нейтрализовала 42 украинских беспилотника над регионами России Минобороны: силы ПВО сбили 42 украинских беспилотника над территорией России

Москва23 мая Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение пяти часов уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, цели перехвачены и сбиты с 09.00 до 14.00 по московскому времени.

В Минобороны России уточнили, что беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Смоленской и Тульской областей.

Кроме того, ПВО ликвидировала дроны в небе над Московским регионом, Пермским краем и Крымом.

Ранее в российском министерстве обороны заявили, что в период с 07.00 до 09.00 по мск противовоздушная оборона уничтожила 17 БПЛА вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.