ПВО России за пять часов сбила 94 украинских беспилотника Минобороны: силы ПВО уничтожили 94 украинских БПЛА над территорией России

Москва20 мая Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

По данным ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 09.00 до 14.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что украинские беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

Кроме того, ПВО ликвидировала дроны ВСУ в небе над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом и акваторией Азовского моря.

Также сегодня воздушная тревога из-за украинского БПЛА была объявлена в Литве. В то же время польский министр обороны потребовал от Киева, чтобы его дроны не падали на страны НАТО.