Президент Литвы спустился в бомбоубежище из-за БПЛА Руководство Литвы увели в укрытие из-за воздушной тревоги

Москва20 мая Вести.Воздушная тревога объявлена в Литве из-за БПЛА. В воздух на перехват беспилотников подняты истребители НАТО. Жителям рекомендовано спуститься в убежища.

Атаку дронов в бомбоубежище пережидает и литовский президент Гитанас Науседа. Также в защищенные укрытия отправились премьер-министр Инга Ругинене и председатель литовского Сейма Йозас Олекас, сообщает Delfi.

Над Вильнюсом и международным аэропортом литовской столицы временно закрыто воздушное пространство сообщает агентство

На мобильные телефоны местных жителей поступили экстренные сообщения с призывом найти безопасные места.

Ранее Науседа заявил, что Литва будет жестко реагировать на вторжение дронов. Беспилотники ВСУ регулярно залетают в воздушное пространство стран Прибалтики. Накануне румынский истребитель в небе над Эстонией впервые сбил украинский беспилотник. Ранее украинский БПЛА поразил нефтебазу в Резекне. Предприятие теперь будет закрыто.