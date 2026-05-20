Белорусские военные предупредили Литву о летящем в ее сторону БПЛА Литва получила предупреждение от Белоруссии о летящем в ее сторону дроне

Москва20 мая Вести.Белоруссия предупредила Литву, что к ее воздушному пространству приближается беспилотник. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на командующего литовскими сухопутными войсками Нериюса Станкявичюса.

Он уточнил, что военные получили приказ уничтожить БПЛА. На экранах литовских и латвийских радаров появились отметки, которые могли быть беспилотником. С эстонской авиабазы Эймори взлетели два истребителя НАТО: один направился в воздушное пространство Латвии, другой – Литвы.

Операция, однако, завершилась тем, что чужие воздушные объекты установить не удалось добавил Станкявичюс

Как заявил, в свою очередь, руководитель Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас, точной информации, куда исчез дрон, нет. Он мог как разбиться, так и покинуть воздушное пространство Литвы. Последний раз БПЛА видели около города Мереч в Варенском районе. Сейчас местные вооруженные силы ведут там поиски.

Кроме того, в двух литовских уездах, Вильнюсском и Алитусском, сработала воздушная тревога. Президент республики Гитанас Науседа и премьер-министр Инга Ругинене укрылись в убежищах. Через час тревогу отменили.

18 мая на территории Литвы разбился беспилотник, а 19 мая украинский дрон был сбит над Эстонией. Киевский режим извинился перед прибалтийскими странами за инциденты со своими БПЛА.