Упавший в Литве дрон содержал взрывчатку LRT: упавший в Литве БПЛА содержал взрывчатку

Москва18 мая Вести.Упавший на востоке Литвы, предположительно, украинский дрон содержал взрывчатку и был обезврежен, сообщает департамент полиции.

Уточняется, что БПЛА был найден в Утенском районе Литвы местным жителем в минувшее воскресенье.

Сотрудники антитеррористического оперативного отряда "Арас" департамента полиции установили наличие взрывчатых веществ на месте, где был найден упавший беспилотник. Принято решение о дезактивации взрывчатки на месте, поскольку ее транспортировка представляет опасность для населения приводит сообщение правоохранительных органов портал LRT

Ранее министр обороны страны Робертас Каунас, комментируя проникновение БПЛА, заявил, что система контроля над воздушным пространством Литвы не заметила вторгшийся беспилотник.