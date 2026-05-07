В Латвии заявили о падении БПЛА на нефтебазу Delfi: БПЛА разбился на территории нефтебазы в Латвии

Москва7 мая Вести.На территории нефтебазы в городе Резекне на востоке Латвии разбился беспилотник. Министр обороны республики Андрис Спрудс заявил, что в страну, по предварительным данным, могли залететь дроны, "направленные с украинской стороны в сторону России".

Инцидент произошел в ночь на 7 мая, сообщает портал Delfi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу. При падении БПЛА повредил четыре резервуара. Они были пусты, поэтому возгорания не произошло.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Спрудс назвал Латвию "дроновой сверхдержавой" в связи с открытием в ней учебного центра по подготовке операторов БПЛА под названием "Дом дронов".