Глава МО Латвии заявил о готовности к отставке после пролета украинских БПЛА Глава МО Латвии заявил, что готов уйти в отставку из-за пролета украинских БПЛА

Москва8 мая Вести.Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что готов взять на себя ответственность и уйти в отставку из-за того, что украинские беспилотники, зашедшие в воздушное пространство республики в ночь на 7 мая, не были сбиты.

Дроны должны быть сбиты - это в первую очередь ответственность главы вооруженных сил и моя как политического руководителя... Я уважаю предложение оппозиции [потребовать отставки] и буду уважать решение Сейма в этом вопросе сказал Спрудс, слова которого приводит LSM

В четверг в МИД Латвии был вызван временный поверенный в делах РФ Дмитрий Касаткин, ему была передана нота протеста из-за инцидента с замеченными над территорией республики украинскими БПЛА.

Ранее местные СМИ сообщили о разбившемся на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне беспилотнике. Он, по словам Спрудса, мог быть из тех, которые запущены с украинской стороны в сторону России.

В четверг российское оборонное ведомство сообщило, что ВКС РФ во время попытки Киева атаковать гражданские объекты в районе Санкт-Петербурга обнаружили в воздушном пространстве Латвии группу из шести БПЛА. Сигнал пяти из шести обнаруженных дронов пропал в районе латвийского Резекне, шестой БПЛА был сбит в воздушном пространстве РФ в районе Лихачева, расположенном недалеко от Пскова.