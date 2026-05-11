Москва11 мая Вести.Ушедший в отставку министр обороны Латвии Андрис Спрудс устроил скандал на пресс-конференции по поводу своей отставки, раскритиковав премьер-министра страны Эвику Силиню.

Накануне премьер Латвии Силиня опубликовала в соцсети сообщение о полной утрате доверия к министру обороны.

Она поспешила начать эти игры за несколько минут до этого заявления, до этой пресс-конференции, с этим твитом, а также лгала о том, что заранее уведомила меня заявил Спрудс в эфире телеканал LTV

Ранее глава латвийского минобороны объявил об уходе со своего поста после инцидента с украинскими беспилотниками, залетевшими в воздушное пространство Латвии.

Силиня сообщила, что предложила занять пост Райвису Мелнису, который в последнее время работает на Украине. По ее словам, латвийскому оборонному сектору нужен новый подход.