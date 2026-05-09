Москва9 мая Вести.Латвия, открыв свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников в сторону России, стала соучастницей террористических атак. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, властям Латвии следовало бы выразить протест главе киевского режима Владимиру Зеленскому и пожаловаться на Украину в Евросоюз и НАТО, "чего, конечно же, они не делают, что подтверждает степень их соучастия во всей этой истории".

Произошло нечто экстраординарное, потому что Латвия фактически признала, что разрешает БПЛА из Украины атаковать цели внутри России. Они утверждают, что не сбивают эти беспилотники не потому, что дали украинцам разрешение, а потому что, если бы они их сбили, те могли бы упасть в Латвии и причинить там ущерб людям сказал Меркурис в эфире своего YouTube-канала

Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс выразил готовность взять на себя ответственность и уйти в отставку из-за того, что украинские беспилотники, зашедшие в воздушное пространство республики в ночь на 7 мая, не были сбиты.