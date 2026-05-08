Лукьянов рассказал об отношении Европы к полетам БПЛА ВСУ над своей территорией Политолог Лукьянов: страны Европы не в восторге от полетов над ними БПЛА Киева

Москва8 мая Вести.Ряд европейских стран совершенно не в восторге от того, что Украина использует их воздушное пространство для пролета дронов. Такое мнение главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов высказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, в современной европейской политике не принято противодействовать действиям Украины.

Небо они открывают, хотя здесь вопрос возникает: они открывают то, что хотят, или они открывают, потому что они не могут сделать ничего с этим? Потому что противодействовать Украине в современной Европе не принято, так сложилось, что Украина, так сказать, права во всем. Особенно это касается стран наиболее антироссийски настроенных. Мне кажется, что и балтийские страны, и Финляндия, и Польша, они совершенно не в восторге от того, что Украина использует так или иначе их воздушное пространство, или использует намеренно, или просто не следит за тем, чтобы не использовать высказал свою точку зрения Лукьянов

7 мая Минобороны РФ сообщило о попытке киевского режима совершить террористическую атаку на объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. По информации ведомства, были зафиксировано шесть беспилотников в небе над Латвией. Затем пять из шести обнаруженных дронов пропали у латвийского города Резекне, а шестой БПЛА был сбит в воздушном пространстве РФ.

Позже министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что готов взять на себя ответственность и уйти в отставку из-за того, что украинские беспилотники, зашедшие в воздушное пространство республики, не были сбиты.