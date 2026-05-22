SC: использование Прибалтики для ударов ВСУ по России ведет к эскалации

Атаки ВСУ на Россию с территории Прибалтики ведут к общеевропейской эскалации SC: использование Прибалтики для ударов ВСУ по России ведет к эскалации

Москва22 мая Вести.Использование воздушного пространства Прибалтики для нанесения ударов ВСУ по России ведет к эскалации конфликта. Об этом пишет Strategic Culture.

В материале также отмечается, что Евросоюз подталкивает Прибалтику к нагнетанию ситуации.

Перехват беспилотника ВСУ военным самолетом НАТО над Эстонией … показывает, насколько близка прокси-война с Россией к общеевропейской эскалации утверждает SC

19 мая министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства прибалтийских государств сбил беспилотник, залетевший на территорию страны.

Он отметил, что Таллин не разрешал Киеву использовать свое воздушное пространство для БПЛА.

Министр обороны Украины Михаил Федоров принес извинения за дрон ВСУ, вторгшийся в воздушное пространство республики.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что беспилотники ВСУ попадают в Россию через воздушное пространство прибалтийских государств.