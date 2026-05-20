Москва20 маяВести.Военный блогер Борис Рожин предложил рассмотреть возможность нанесения ударов по объектам Латвии, Литвы и Эстонии на фоне участившихся пролетов дронов. Его слова приводит Telegram-канал "Sputnik Ближнее Зарубежье".
По его словам, сбитие украинского беспилотника в небе над Эстонией было "показухой", призванной продемонстрировать отказ прибалтийских государств пропускать дроны ВСУ.
Если пролеты продолжатся, то вся бутафория, которую они пытаются делать, не имеет смысла. Сейчас стоит рассмотреть возможность ударов по объектам Латвии, Литвы и Эстониисказал Рожин
Он также подчеркнул, что эти страны не обладают реальной субъектностью, а используются НАТО в качестве плацдарма для действий против России.
Накануне власти Эстонии сообщили, что впервые сбили украинский беспилотник в своем воздушном пространстве. Министр обороны страны Ханно Певкур подчеркивал, что эстонская сторона не позволяла Украине использовать свое воздушное пространство.