Москва5 апр Вести.Россия имеет полное право сбивать украинские дроны над территорией стран Прибалтики, так как эти страны уже включились в прямую агрессию против РФ, пропуская дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) через свое воздушное пространство. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" научный сотрудник Института стран СНГ, заведующий отделом Прибалтики Руслан Панкратов.

По словам эксперта, власти стран Прибалтики, через воздушное пространство которых дроны ВСУ залетают на территорию России, намеренно лукавят о своем незнании. Панкратов подчеркнул, что в нынешней ситуации не может быть применима пятая статья НАТО.

Если мы говорим о юридической части [пятой статьи НАТО], страны Прибалтики напрямую участвуют в агрессии. И это зафиксированный факт… Никакая пятая статья не включится, потому что страна НАТО, в данном случае Прибалтика, включилась в агрессию против России. Значит, у России де-юре существует право уничтожать дроны над территорией Прибалтики сказал эксперт

Он добавил, что стоит рассматривать и еще одну версию произошедшего: украинские дроны могли запускаться на территорию России из самих стран Балтии.

Мы говорим с вами, что действительно Прибалтика дала коридоры для этих дронов. Есть еще один момент. Где у нас с вами гарантия, что эти дроны не запускались с территории этих государств? сказал Панкратов

Несколько дней назад украинские беспилотники были замечены в небе над Эстонией и Финляндией, несколько украинских дронов упали на финской территории близ границы России.