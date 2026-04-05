Москва5 апр Вести.В случае создания единого наднационального командования средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Европе страны не будут знать, кто отдал приказ на запуск ракеты. Об этом рассказал научный сотрудник Института стран СНГ, заведующий отделом Прибалтики Руслан Панкратов в интервью ИС "Вести".

Панкратов считает, что эскалация между странами Прибалтики и Россией однозначно будет, особенно в связи с недавней ситуацией с украинскими дронами. К тому же, по данным эксперта, европейские страны уже готовятся защищать территорию.

Недавно прошла новость о том, что все те ракетные установки ПВО, которые американцы расположили в странах Прибалтики, сейчас будут соединены в одну командную сетку. Причем не только страны Прибалтики, а от Балтийского до Черного моря, туда входят и Болгария, и Румыния… Выстраивается линия, что ПВО будет командовать какой-то один центр НАТО, который находится в глубине. И теперь этим будет руководить искусственный интеллект. Первая, самая большая опасность наднационального командования, то есть страны той же Прибалтики, они и знать не будут, кто дал команду на запуск той или иной ракеты отметил эксперт

Руслан Панкратов также объяснил, почему Россия вправе уничтожать дроны над странами Прибалтики.