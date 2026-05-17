Финский аналитик призвал Финляндию и страны Прибалтики сбивать украинские дроны

Москва17 мая Вести.Финляндии и прибалтийским странам следует сбивать залетевшие на их территорию украинские беспилотники, если Киев продолжит их запускать. Об этом заявил финский политический аналитик Сакари Линден.

Если Украина продолжит запуск дронов через территории стран Балтии и Финляндии, государствам следует стремиться сбивать дроны в своем воздушном пространстве или при необходимости прекратить всю поддержку Украины написал Линден в соцсети X

Аналитик считает, что если страны не станут это делать, их можно будет считать "прямыми участниками войны против России", а это грозит расширением военных действий.

Власти Финляндии 15 мая закрыли небо Хельсинки из-за угрозы БПЛА, утром того же дня в небо Финляндии залетел минимум один дрон.

Несколько украинских дронов, вошедших в пространство Латвии 7 мая, спровоцировали политический кризис в стране: об отставке объявили министр обороны и премьер-министр.

В ночь на 17 мая неизвестный беспилотник снова зафиксировали в латвийском воздушном пространстве.