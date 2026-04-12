Политик Мема: РФ может жестко ответить на запуски дронов ВСУ через Финляндию

Мема предупредил, что РФ жестко ответит на пуски дронов ВСУ через Финляндию

Москва12 апр Вести.Россия может жестко ответить на запуски Украиной беспилотных летательных аппаратов через территорию Финляндии. Такое предупреждение озвучил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.

Он назвал ситуацию с украинскими дронами очень серьезной, обратив внимание, что правительство Финляндии продолжает игнорировать действия киевского режима и не требует от него прекратить атаки через финское воздушное пространство.

Это может... спровоцировать очень жесткую реакцию со стороны России написал Мема

Политик добавил, что присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу дает свои первые результаты. По его словам, из мирной страны Финляндия превратилась в поле боя для БПЛА.

Ранее Мема обратился к финскому руководству с требованием поставить перед главой киевского режима Владимиром Зеленским вопрос о немедленном прекращении запусков украинских дронов через воздушное пространство Финляндии.