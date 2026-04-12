Москва12 апрВести.Россия может жестко ответить на запуски Украиной беспилотных летательных аппаратов через территорию Финляндии. Такое предупреждение озвучил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема на своей странице в социальной сети X.
Он назвал ситуацию с украинскими дронами очень серьезной, обратив внимание, что правительство Финляндии продолжает игнорировать действия киевского режима и не требует от него прекратить атаки через финское воздушное пространство.
Это может... спровоцировать очень жесткую реакцию со стороны Россиинаписал Мема
Политик добавил, что присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу дает свои первые результаты. По его словам, из мирной страны Финляндия превратилась в поле боя для БПЛА.
Ранее Мема обратился к финскому руководству с требованием поставить перед главой киевского режима Владимиром Зеленским вопрос о немедленном прекращении запусков украинских дронов через воздушное пространство Финляндии.