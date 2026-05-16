Политик Мема призвал власти Финляндии прекратить поддержку Киева

Москва16 мая Вести.Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал власти Финляндии прекратить военную поддержку Украины после сообщений о беспилотниках, залетевших в воздушное пространство страны.

Утром в пятницу, 15 мая, финские власти получили сообщения о беспилотниках в воздушном пространстве страны. Из-за инцидента на несколько часов приостанавливал работу столичный аэропорт. В Вооруженных силах обороны Финляндии заявили, что страну заранее предупредили о возможном нарушении воздушного пространства дронами, однако источник сообщения не уточняется.

На фоне этих данных Мема заявил, что Финляндии следует срочно остановить военную помощь Украине.

Финляндии стоит в срочном порядке остановить военную помощь Зеленскому после того, как украинские беспилотники в четвертый раз залетели в воздушное пространство Финляндии написал Мема на своей странице в соцсети X

По его словам, повторяющиеся инциденты с беспилотниками создают угрозу безопасности жителям страны.