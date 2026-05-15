Москва15 мая Вести.Утром 15 мая Финляндия временно закрыла воздушное пространство над городом Хельсинки из-за угрозы беспилотников. Об этом сообщает Yle.

По данным издания, силы обороны Финляндии получили сообщения о беспилотниках, которые могли пересечь границу страны. Предполагаемая зона их нахождения – между Хельсинки и городом Порвоо. Для патрулирования воздушного пространства финские ВВС подняли в воздух истребители Hornet и вертолеты.

Из-за ограничений были отменены и перенесены несколько утренних рейсов, а часть самолетов направили в другие аэропорты.

Также сообщается, что ночью предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве объявляли и в Латвии. Однако информации о дронах или других объектах не поступало.