Москва4 маяВести.Новые инциденты с нарушением беспилотниками воздушного пространства возможны в Финляндии, предупредил финский депутат, доктор военных наук Ярно Лимнелл.
Возможное новое нарушение воздушного пространства беспилотниками не вызывает удивления... Если атаки продолжатся и их количество останется высоким, мы неизбежно станем свидетелями новых подобных инцидентов и в Финляндиинаписал политик в соцсети X
Он добавил, что власти Финляндии находятся в состоянии повышенной готовности.
Ранее в финском МО сообщали, что в восточной части страны, недалеко от границы с Россией был зафиксирован пролет неизвестного беспилотника.