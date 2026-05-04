Финский депутат Лимнелл предупредил о новых возможных инцидентах с БПЛА

В Финляндии предупреждают о новых инцидентах с беспилотниками Финский депутат Лимнелл предупредил о новых возможных инцидентах с БПЛА

Москва4 мая Вести.Новые инциденты с нарушением беспилотниками воздушного пространства возможны в Финляндии, предупредил финский депутат, доктор военных наук Ярно Лимнелл.

Возможное новое нарушение воздушного пространства беспилотниками не вызывает удивления... Если атаки продолжатся и их количество останется высоким, мы неизбежно станем свидетелями новых подобных инцидентов и в Финляндии написал политик в соцсети X

Он добавил, что власти Финляндии находятся в состоянии повышенной готовности.

Ранее в финском МО сообщали, что в восточной части страны, недалеко от границы с Россией был зафиксирован пролет неизвестного беспилотника.