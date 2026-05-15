Москва15 мая Вести.Как минимум один беспилотник залетел в воздушное пространство Финляндии утром в пятницу, 15 мая. Такую информацию обнародовал глава спасательного департамента МВД страны Киммо Кохвакка.

Утром в СМИ появились сообщения, что Финляндия закрыла небо над Хельсинки из-за угрозы дронов. Позднее власти сообщили, что угроза миновала.

По меньшей мере один беспилотник залетел в Финляндию заявил Кохвакка в комментарии агентству STT

В Финляндии неоднократно сообщают об обнаружении беспилотников с конца марта.