Москва15 маяВести.Как минимум один беспилотник залетел в воздушное пространство Финляндии утром в пятницу, 15 мая. Такую информацию обнародовал глава спасательного департамента МВД страны Киммо Кохвакка.
Утром в СМИ появились сообщения, что Финляндия закрыла небо над Хельсинки из-за угрозы дронов. Позднее власти сообщили, что угроза миновала.
По меньшей мере один беспилотник залетел в Финляндиюзаявил Кохвакка в комментарии агентству STT
В Финляндии неоднократно сообщают об обнаружении беспилотников с конца марта.