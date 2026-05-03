Москва3 мая Вести.В воздушном пространстве страны рядом с границей с Россией был зафиксирован пролет неизвестного беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили силы обороны Финляндии.

В Минобороны уточнили, что, по их данным, беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии в восточной части страны.

В воскресенье утром, 3 мая, ВВС заметили беспилотник, летящий в районе Виролахти недалеко от границы с Россией. Модель или происхождение беспилотника не установлены. Беспилотник больше не находится в воздушном пространстве Финляндии передает "Интерфакс" финское министерство обороны

Расследованием инцидента занимается Пограничная служба, которая, как отмечается, будет предоставлять дополнительную информацию по мере его продвижения.

В марте-апреле 2026 года в Финляндии уже фиксировались случаи залета украинских беспилотников на территорию страны, в том числе падения дронов в населенных пунктах Коувола, Париккала, Луумяки и на острове Иити. По данным финской полиции, четыре обнаруженных там беспилотника принадлежали Вооруженным силам Украины.

Ранее сообщалось, что Финляндия начала артиллерийские учения Northern Strike вблизи границы с Россией.