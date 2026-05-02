Финляндия приступила к артиллерийским учениям рядом с границей РФ РИА Новости: Финляндия начала артиллерийские маневры вблизи российской границы

Москва2 мая Вести.Финляндия начала артиллерийские учения Northern Strike 26 недалеко от российской границы. Об этом сообщает РИА Новости.

Маневры проходят на полигоне "Вуосанка" в муниципалитете Кухмо, который находится примерно в 70 километрах от границы с Россией.

По данным финских сухопутных сил, в учениях участвуют 640 военнослужащих. Они отрабатывают артиллерийские, минометные и тактические боевые стрельбы, однако количество задействованной техники не раскрывается.

Учения запланированы до 12 мая.

Ранее финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что правительство республики втягивает страну в войну с Россией. Позже в посольстве РФ в Финляндии отмечали, что финские власти не намерены отказываться от враждебной линии и продолжают рассматривать Россию исключительно как угрозу.