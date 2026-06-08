Москва8 июнВести.НАТО начинает двухнедельные авиационные учения Ramstein Flag 2026, которые пройдут в том числе в странах, граничащих с Россией, сообщает Объединенное авиационное командование НАТО.
В учениях примут участие 200 самолетов, которые намерены выполнять 150 вылетов в день.
Несмотря на широкий географический охват в Европе, основными принимающими сторонами учений RAFL 26 станут Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Испанияотмечает Объединенное командование
Учения пройдут в рамках расширенной программы "Восточный часовой".
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что НАТО старается выстроить мирные отношения с Москвой.
Между тем финский политик Армандо Мема сообщил, что членство в НАТО обернулось для Финляндии исключительно отрицательными последствиями.