НАТО проведет масштабные учения у границ России НАТО начинает масштабные учения Ramstein Flag 2026 у границ России

Москва8 июн Вести.НАТО начинает двухнедельные авиационные учения Ramstein Flag 2026, которые пройдут в том числе в странах, граничащих с Россией, сообщает Объединенное авиационное командование НАТО.

В учениях примут участие 200 самолетов, которые намерены выполнять 150 вылетов в день.

Несмотря на широкий географический охват в Европе, основными принимающими сторонами учений RAFL 26 станут Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Испания отмечает Объединенное командование

Учения пройдут в рамках расширенной программы "Восточный часовой".

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что НАТО старается выстроить мирные отношения с Москвой.

Между тем финский политик Армандо Мема сообщил, что членство в НАТО обернулось для Финляндии исключительно отрицательными последствиями.